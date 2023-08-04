Вильфанд предупредил россиян об опасной супержаркой погоде на выходных

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Жителей центрального федерального округа на выходных ждет опасная жара. Об этом «Звезде» рассказал научный руководитель «Гидрометцентра России» и метеоролог Роман Вильфанд.

«Сейчас супержаркий период. Самый жаркий период нынешнего лета в центре европейской России», - заявил метеоролог.

По словам метеоролога, аномальная жара связана с установлением высокого давления, из-за которого небо очищается от облаков и солнечный лучи более длительное время прокаливают и «поджаривают» подстывающую поверхность - ее тепло будет передаваться в приземный слой воздуха.

Кроме того, происходит перемещение воздушных масс сначала с юго-запада, затем с юга, которые «по своему рождению генетически очень жаркие, очень теплые». Наличие этих двух факторов - причина жаркой погоды в Москве.

«Приводит к тому, что уже в пятницу температура будет в диапазоне 29-31 градуса, в субботу 30-32, а в воскресенье 31-33 градуса. И в понедельник, и во вторник такая же температура. Очень длительный период супержаркой погоды. Хочу напомнить, что и ночи будут очень теплыми. Минимальное значение в ночь на субботу 16-17 градусов, а в последующие - 17-20 градусов», - рассказал Вильфанд.

По словам метеоролога, начиная с субботы температурные значения погоды в Москве будут выше нормы на пять-шесть градусов.

«Такая погода конечно же опасна, поэтому выпущено предупреждение об опасной погоде. Это связано с тем, что очень высокие температуры, превышающие 30 градусов, негативно влияют на организм человека. А поскольку ночи теплые, человек не успевает восстановиться, отдохнуть от полуженной жары», - сказал метеоролог.

Вильфанд добавил, что уже в следующую среду в Москве температурный фон составит 23-25 градусов, а к концу недели вернется к 18-23 градусам. Также будут кратковременные дожди.

На юге центрального федерального округа жителей Белгородской, Липецкой, Тамбовской, Курской областей ждет до 37 градусов тепла. Максимальные температуры ожидаются на юге европейской части страны: в Краснодарском крае до 39 градусов, в Ростовской области, Ставрополье и Астраханской области до 40-42 градусов, в Калмыкии до 43 градусов.

Ранее стало известно, что в Госдуме подготовили законопроект, обязывающий работодателей сокращать рабочий день в жару. В случае принятия законопроекта у россиян появится право на сиесту при температуре воздуха в офисе свыше 28,5 °C.