Замминистра обороны РФ Кузьменков поздравил железнодорожников с их праздником

Генерал-полковник Алексей Кузьменков обратился к тем, кто празднует день железнодорожника, с поздравлением, и подчеркнул важность их работы.

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Замглавы Минобороны РФ генерал-полковник Алексей Кузьменков поздравил с профессиональным праздником работников и ветеранов Железнодорожных войск. В своем обращении, опубликованном на сайте ведомства, он подчеркнул, что их труд всегда способствовал успехам «в противостоянии с вооруженным противником».

Кузьменков отметил, что личный состав Железнодорожных войск является примером организованности и порядка и демонстрирует «высокие морально-психологические качества при выполнении учебно-боевых задач».

«Поистине героически и отважно воины-железнодорожники выполняют боевые задачи в специальной военной операции на Украине, самоотверженно трудятся на строительстве БАМа», - добавил он.

Замминистра обороны России также пожелал железнодорожникам успехов в их работе, счастья, здоровья и семейного благополучия.

Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил работников и ветеранов железнодорожного транспорта с праздником. Он подчеркнул важность работы наших специалистов, в том числе при восстановлении железнодорожных сообщений в Новороссии и Донбассе.