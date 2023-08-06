Замминистра обороны РФ Кузьменков поздравил железнодорожников с их праздником
Замглавы Минобороны РФ генерал-полковник Алексей Кузьменков поздравил с профессиональным праздником работников и ветеранов Железнодорожных войск. В своем обращении, опубликованном на сайте ведомства, он подчеркнул, что их труд всегда способствовал успехам «в противостоянии с вооруженным противником».
Кузьменков отметил, что личный состав Железнодорожных войск является примером организованности и порядка и демонстрирует «высокие морально-психологические качества при выполнении учебно-боевых задач».
«Поистине героически и отважно воины-железнодорожники выполняют боевые задачи в специальной военной операции на Украине, самоотверженно трудятся на строительстве БАМа», - добавил он.
Замминистра обороны России также пожелал железнодорожникам успехов в их работе, счастья, здоровья и семейного благополучия.
Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил работников и ветеранов железнодорожного транспорта с праздником. Он подчеркнул важность работы наших специалистов, в том числе при восстановлении железнодорожных сообщений в Новороссии и Донбассе.