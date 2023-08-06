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Путин поблагодарил железнодорожников за их работу в Донбассе и Новороссии

Анастасия Бобылева
00:46 06.08.2023
Российский президент обратился к работникам и ветеранам железнодорожного транспорта в день их профессионального праздника и отметил важность их работы.
© Видео: kremlin.ru © Фото: Пресс-служба Президента России
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Президент РФ Владимир Путин поздравил российских железнодорожников с их профессиональным праздником. Его обращение было опубликовано на сайте Кремля.

Он отметил, что сфера железнодорожного транспорта охватывает самый широкий спектр профессий: машинисты, проводники, инженеры, ремонтники, транспортные строители,  диспетчеры.

Российский лидер подчеркнул важность работы наших специалистов, в том числе при восстановлении железнодорожных сообщений в Новороссии и Донбассе.

«При вашем активном участии идет системная работа по модернизации и комплексному развитию всей инфраструктуры железных дорог. В том числе на таких важных перспективных направлениях, как Центральный транспортный узел, Восточный полигон, подходы к морю Азово-Черноморского и Каспийского бассейнов. Это и восстановление железнодорожного сообщения в Новороссии и Донбассе», - перечислил он.

Путин напомнил о подвиге железнодорожников во время Великой Отечественной войны, когда даже под обстрелами и бомбежками они вели эшелоны в помощь армии и обеспечивали сообщение между зоной боевых действий и тылом.

«Хочу сказать вам, всем железнодорожникам России, спасибо за ответственное отношение к работе, за преданность своей нужной, крайне востребованной созидательной профессии, за готовность напряженно трудиться, добиваться результата на благо родной страны и нашего народа», - подытожил российский президент.

Он пожелал здоровья и успеха как самим работникам железнодорожного транспорта, так и их близким.

Ранее военнослужащие показали курсирующий в ЛДНР бронепоезд «Волга», в котором есть столовая, баня и даже созданные из подручных материалов тренажеры для спортивных занятий. Чтобы поддерживать форму, бойцы регулярно тренируются.

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