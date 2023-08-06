МО РФ сообщило о пресечении теракта с беспилотником в Подмосковье
Украинский БПЛА был уничтожен на территории Подольского района.
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Киевский режим утром 6 августа предпринял попытку осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом по объектам на территории Московской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
Беспилотник был уничтожен средствами противовоздушной обороны на территории Подольского района. В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет.
Ранее, 1 августа, Минобороны сообщило, что киевские боевики предпринимали очередную попытку атаковать Москву. Два дрона удалось сбить силами ПВО.
Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов