Армия МО РФ сообщило о пресечении теракта с беспилотником в Подмосковье Украинский БПЛА был уничтожен на территории Подольского района. © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда Читайте нас на: Киевский режим утром 6 августа предпринял попытку осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом по объектам на территории Московской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. Беспилотник был уничтожен средствами противовоздушной обороны на территории Подольского района. В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет. Ранее, 1 августа, Минобороны сообщило, что киевские боевики предпринимали очередную попытку атаковать Москву. Два дрона удалось сбить силами ПВО. Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов Экспертное мнение и аналитика