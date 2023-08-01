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МО РФ заявило о пресечении атаки дронов на Москву

Ирина Елагина
04:20 01.08.2023
Москву пытались атаковать три беспилотника, дроны были сбиты средствами ПВО и РЭБ.
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: МО Алексей Иванов ТРК Звезда
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Киевские боевики предприняли очередную попытку атаковать Москву с помощью дронов ночью 1 августа. Средствами ПВО и РЭБ вражеские беспилотники были уничтожены. Об этом сообщило Минобороны.

Два дроны удалось сбить силами ПВО.

«Два украинских БПЛА уничтожены средствами ПВО над территорией Одинцовского и Нарофоминского районов Московской области», - сообщили в оборонном ведомстве.

Кроме того, еще один беспилотник был ликвидирован в районе башен Москва-сити.

«Еще один беспилотник был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпел крушение на территории комплекса нежилых зданий Москва-сити», - добавили в Минобороны.

Ранее сообщалось о повреждении одной из башен Москва-сити из-за атаки беспилотника. По информации столичного мэра Сергея Собянина «несколько беспилотников были сбиты средствами ПВО, один долетел до той же башни в Сити, что и в прошлый раз, и попал в высотку на уровне 21-го этажа.

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