ВС РФ уничтожили ангары с украинской авиатехникой на аэродроме Запорожье

© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил России поразили ангары с авиационной техникой украинских боевиков на аэродроме Запорожье. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

Также был уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения 9-го армейского корпуса ВСУ, который располагался в районе Запорожья. В Донецкой Народной Республике поражен пункт управления 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ по Парасковиевкой.

За сутки было нанесено поражение 136 артиллерийским подразделениям врага на огневых позициях, а также живой силе и военной технике в 145 районах.

Также в Минобороны сообщили о нанесении группового удара по авиационным базам противника в районах населенных пунктов Староконстантинов Хмельницкой области и Дубно Ровенской области. Для удара применялось высокоточное оружие большой дальности воздушного и морского базирования.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов