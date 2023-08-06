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ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием по авиабазам ВСУ в Хмельницкой и Ровенской областях

12:35 06.08.2023
Базы противника располагались в районах населенных пунктов Староконстантинов Хмельницкой области и Дубно Ровенской области.
ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием по авиабазам ВСУ в Хмельницкой и Ровенской областях
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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Российские Вооруженные силы ночью 6 августа нанесли групповой удар по авиационным базам противника в районах населенных пунктов Староконстантинов Хмельницкой области и Дубно Ровенской области. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

Для удара применялось высокоточное оружие большой дальности воздушного и морского базирования. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены.

Ранее, 27 июля, Минобороны России заявило об ударах высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по ряду военных объектов врага. Ударам подверглись аэродромы, пункты управления и дислокации противника, сборочные цеха и места хранения беспилотных катеров, а также западные ракеты, вооружение и военная техника.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов

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