В стране и мире ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием по авиабазам ВСУ в Хмельницкой и Ровенской областях Базы противника располагались в районах населенных пунктов Староконстантинов Хмельницкой области и Дубно Ровенской области. © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда Читайте нас на: Российские Вооруженные силы ночью 6 августа нанесли групповой удар по авиационным базам противника в районах населенных пунктов Староконстантинов Хмельницкой области и Дубно Ровенской области. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков. Для удара применялось высокоточное оружие большой дальности воздушного и морского базирования. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены. Ранее, 27 июля, Минобороны России заявило об ударах высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по ряду военных объектов врага. Ударам подверглись аэродромы, пункты управления и дислокации противника, сборочные цеха и места хранения беспилотных катеров, а также западные ракеты, вооружение и военная техника. Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов Экспертное мнение и аналитика