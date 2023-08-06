Собянин сообщил, что на подлете к Москве был сбит беспилотник
Мэр столицы похвалил военнослужащих за уничтожение потенциально опасного объекта.
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Средства противоздушно обороны уничтожили беспилотный аппарат, который пытался прорваться в Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Сегодня в районе 11 часов была попытка прорыва на Москву беспилотника. На подлете силами ПВО был уничтожен. Военные молодцы», - написал Собянин в своем Telegram-канале.
Ранее, 30 июля, Собянин сообщил, что украинские беспилотники совершили попытку атаки на Москву. По его словам, незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях Сити.