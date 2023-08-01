Собянин сообщил, что башня Москвы-Сити повреждена из-за атаки беспилотника

Мэр Москвы рассказал, что несколько беспилотников пытались пролететь в Москву и были сбиты средствами ПВО, один из них долетел до башни Москва-Сити.

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что несколько беспилотников были сбиты средствами ПВО при попытке пролететь в Москву. Один из них успел долететь до «Москва-Сити», уточнил он.

«Несколько беспилотников при попытке пролета в Москву были сбиты средствами ПВО. Один долетел до той же башни в Сити, что и в прошлый раз», - говорится в публикации в Telegram-канале мэра.

По словам Собянина, на уровне 21 этажа поврежден фасад здания. На месте работают сотрудники экстренных служб.

Ранее стало известно об атаке украинских беспилотников на две башни Москва-Сити. Фасады зданий были незначительно повреждены.