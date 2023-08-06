Вожатая лагеря «Колибри» рассказала, что дети паниковали при выселении из отеля в Турции

© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»

Группа школьников, отдыхавших в Турции в лагере «Колибри» и выселенных из отеля, вернулась в Москву. В аэропорту съемочная группа «Звезды» пообщалась с вожатой детского лагеря.

«Когда произошла вся эта ситуация, естественно, мне было очень жалко детей, но из-за чего это произошло, по чьей вине и по какой причине, я этого, естественно, не знаю, меня не оповещали. Мы пытались поддержать детей, разговаривали, даже в позднее время играли. Сходили в магазин, купили воды, покушать, все сделали для них. Надеюсь, им это очень помогло. Мы разъясняли с ними всю эту ситуация на отрядных мероприятиях, и думаю, что их волнение, паника почти исчезла, и все нормализовалось», - рассказала вожатая в лагере «Колибри» Альбина.

По информации РИА Новости, в Москву вернулась группа из 44 человек.

Ранее сообщалось, что 68 российских детей из лагеря «Колибри» буквально оказались на улице в Турции - их выселили из отеля, так как туроператор не перевел деньги за их проживание. Вечером 5 августа стало известно, что часть ребят прилетит в Москву и Санкт-Петербург.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в Следственный комитет с просьбой о проверке факта недобросовестного предоставления туристических услуг.