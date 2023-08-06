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Связист «Ахиллес» рассказал, за что его представили к награде «Георгиевский крест»

10:02 06.08.2023
Военные связисты с самого начала специальной военной операции круглосуточно и в любую погоду обеспечивают обмен информацией между пунктами управления, воинскими частями и подразделениями.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Линейный надсмотрщик с позывным «Ахиллес» рассказал о своей работе в зоне спецоперации - какие задачи стоят перед связистами, как прокладывают связь через заминированные территории и горящие леса, а также за что его представили к награде «Георгиевский крест». Видео предоставили в Минобороны РФ.

«Мы проводим линии, чтобы у подразделений была связь, чтобы они могли связываться друг с другом. Передают боевые задачи, информацию. Чтобы была связь командира с батальонами. У батальонов была связь с пехотой. Чтобы всегда все были на связи, чтобы можно было координировать действия», - рассказал военный связист.

По словам Ахиллеса, связь очень важна, так как, если что-то случается, то по ней все можно сразу передать. Он добавил, что связь идет во все участки и все подразделения - начиная от командира и до самого передка.

«Наша задача состоит в том, чтобы проложить эту линию, чтобы связь была. Также за ней смотреть, потому что бывают обрывы, может прилететь, разорвать ее. Мы выходим, ремонтируем, чтобы связь всегда была. Чтобы командиры подразделений не оставались без связи», - рассказал линейный надсмотрщик.

Ахиллес отметил, что за время работы уже удалось протянуть десятки километров.

«Да, это бывает тяжело. Но эта тяжесть ничего не значит по сравнению с тем, чего мы добиваемся. Бывает, леса горят, бывает, ходить тяжело уже. Но это надо. Мы все равно идем. Да, бывает страшно. Но мы все мужчины и все свои страхи перешагиваем», - рассказал военный связист.

За проделанную работу Ахиллеса представили к награде «Георгиевский крест».

«За то, что мы в любой момент можем сделать, восстановить все. Мы делаем это оперативно, не ленимся. Мы работаем на всеобщее благо, на всю страну. Вскоре мы победим всеобщими усилиями», - заключил Ахиллес.

В Минобороны РФ добавили, что зачастую боевые задачи Ахиллесу приходится выполнять с риском для жизни - через заминированные территории и горящие леса.

Дома линейного надсмотрщика ждут невеста, мать, отец и сестра.

Ранее стало известно, что российские войска прорвали оборону ВСУ около Ольшан Харьковской области. На Купянском направлении отличились штурмовые группы Шестой общевойсковой армии.

Материал подготовили Волосунова Вероника и Николай Баранов.

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