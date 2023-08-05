Военные показали курсирующий в ЛДНР бронепоезд «Волга» со столовой, баней и тренажерами

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В зоне спецоперации несет службу бронированный поезд «Волга». Он курсирует по освобожденным территориям Донбасса. Задачи бойцов, которые на нем находятся, - инженерно-техническая разведка и ремонт железнодорожных путей.

Во время инженерной и технической разведки обнаруживаются десятки неразорвавшихся боеприпасов, в том числе они находятся прямо на рельсошпальной решетке. Решение всегда неизменное - разминировать участок, а взрывоопасные находки уничтожить накладным зарядом.

«Волга» оснащена спаренной 23-миллиметровой зенитной пушкой. Это главный калибр спецпоезда, на котором их две. Они могут работать как по воздушным, так и по наземным целям, в том числе поражать бронированную технику противника, разведывательные и ударные дроны боевиков.

Бронепоезд укомплектован разными видами оружия от автомата до крупнокалиберного пулемета. Военнослужащие готовы в любой момент отразить атаку.

Военнослужащие показали корреспонденту нашего телеканала Наталье Панталевой свой быт. К примеру, стандартный вагон - это место отдыха. Там бойцы хранят бронезащиту, средства индивидуальной защиты.

В любых условиях военные стремятся создать уют, чтобы почувствовать домашнюю обстановку. Например, каждое место для приема пищи они украсили рисунками, которые присылают дети со всей страны.

Помимо столовой, кухни и места для досуга на платформе создана баня, которая может передвигаться вместе со спецпоездом на боевые задания. Благодаря этому личный состав всегда имеет возможность помыться и привести форму в порядок.

В свободные минуты личный состав не забывает и про занятия спортом. Для этого военные смастерили и установили тренажеры. У них получился спортзал под открытым небом, где все тренажеры созданы из подручных средств.

Ранее корреспондент «Звезды» показала «блиндаж бизнес-класса» в тыловой зоне СВО. Тыловая зона спецоперации напоминает маленький поселок, где есть все необходимое для жизни, в том числе баня, кухня, ателье.