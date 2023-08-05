Шойгу провел совещание с Мантуровым в штабе объединенной группировки российских войск

На совещании также были представители предприятий оборонно-промышленного комплекса по вопросам выполнения гособоронзаказа.

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Совещание министра обороны РФ Сергея Шойгу и заместителя председателя правительства РФ - министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова прошло в штабе объединенный группировки российских войск. Об этом сообщили в российским военном ведомстве.

Отмечается, что на совещании также присутствовали руководители Минобороны и Минпромторга России, представители предприятий оборонно-промышленного комплекса по вопросам выполнения гособоронзаказа.

Ранее Шойгу проинспектировал производство танков и ТОС по гособоронзаказу в Омской области. Он обратил особое внимание на повышение защищенности экипажей и бронетехники, когда она готовится к отправке в зону проведения спецоперации.

Материал подготовили Вероника Волосунова и Николай Баранов.