«Там ребята их крепко бьют»: Шойгу пообщался с бойцами, ожидающими встречи с немецкими Leopard

Министр обороны поинтересовался у награжденных участников спецоперации, довелось ли им сражаться с немецкими Leopard.

© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу после награждения бойцов группировки «Центр» в зоне спецоперации поинтересовался, встречали ли они в бою немецкие танки Leopard. Получив отрицательный ответ, глава военного ведомства отметил, что до позиций группировки западная техника может и не доехать.

Сначала Шойгу спросил, есть ли среди награжденных те, кто уничтожал вражескую технику. Ему представили командира танковой роты, который уничтожил два танка Т-72.

Шойгу также поинтересовался, появились ли на этой части линии соприкосновения немецкие танки Leopard.

«Нет еще, не везет нам, товарищ министр обороны», - пошутил командующий группировкой Андрей Мордвичев. «Ничего, еще повезет. Правда, их там ребята крепко бьют, может, до вас и не доедут еще», - ответил министр обороны.

Шойгу поблагодарил награжденных военнослужащих за службу и пожелал им удачи.

Шойгу на Красно-Лиманском направлении спецоперации вручил отличившимся военнослужащим ВС РФ ордена «За заслуги перед Отечеством» и ордена Мужества, знаки отличия Георгиевский крест и медали «За отвагу». Офицеры, проявившие личное мужество, награждены именным оружием, пистолетами Ярыгина. Командир штурмового отряда под позывным «Кубань» рассказал, за что получил от Шойгу высокую награду.

Материал подготовили Ирина Елагина и Николай Баранов.