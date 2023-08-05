Армия Шойгу наградил командира штурмовиков «Кубань» именным пистолетом за добычу ценных данных для разведки Штурмовой отряд под командованием майора «Кубань» взял три опорных пункта украинских боевиков. © Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: Министр обороны РФ Сергей Шойгу наградил именным оружием командира штурмового отряда группировки войск «Центр», отличившегося взятием трех опорных пунктов ВСУ и ценной информации для разведки. После церемонии он рассказал, за что получил наградной пистолет Ярыгина. «В лесном массиве личный состав отряда выполнял штурм трех опорных пунктов. В ходе взятия трех опорных пунктов взяли в плен девять военнослужащих подразделений ВСУ, были захвачены образцы вооружения и военной техники, документы, переговорные таблицы, радиостанции, что помогло нашим разведчикам. Большая гордость за проделанную работу личным составом. Это их награда» , - сказал позывной «Кубань». © Минобороны РФ Ранее сообщалось, что Сергей Шойгу в зоне СВО вручил отличившимся военнослужащим ВС РФ ордена «За заслуги перед Отечеством» и ордена Мужества, знаки отличия Георгиевский крест и медали «За отвагу». Офицеры, проявившие личное мужество, награждены именным оружием, пистолетами Ярыгина. Материал подготовили: Ирина Елагина и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика