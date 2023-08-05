Посол Антонов назвал спекуляциями заявления СМИ о попытках РФ затянуть СВО до выборов в США

Российский дипломат напомнил, что внутриполитический расклад сил в Соединенных Штатах не влияет на ход СВО.

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Президентские выборы, как и любые другие события внутренней политики США, не влияют на российский внешнеполитический курс и СВО. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Наши действия не зависят от внутриполитических раскладов в Соединенных Штатах. У СВО четкие цели и задачи. Мы будем реализовывать их до полного достижения», - приводит Telegram-канал российской дипмиссии заявление посла.

Он назвал «инсинуациями местных СМИ» муссирование темы намеренного затягивания Россией спецоперации до проведения в США президентских выборов - 2024 в ожидании ослабления поддержки киевского режима.

«Западу и прежде всего США следует осознать бесперспективность поставок режиму Зеленского вооружений, поощрения его террористической деятельности, избавиться от иллюзий относительно нанесения России стратегического поражения», - подчеркнул Антонов.

Ранее Антонов заявил, что Вашингтон спонсирует террористические планы Украины, оказывая военную помощь киевскому режиму. Российский посол в США подчеркнул, что наращивание поставок оружия в зону украинского конфликта находится за гранью морали и здравого смысла.