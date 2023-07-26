Посол России в США назвал поставки оружия Украине находящимися за гранью морали и здравомыслия

По словам дипломата, военная помощь США Киеву приводит лишь к новым страданиям и смертям.

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Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон спонсирует террористические планы Украины своей военной помощью. Его слова приводятся в Telegram-канале российского диппредставительства.

По словам посла, военная помощь США Украине приводит лишь к новым страданиям и смертям. Продолжение поставок оружия Соединенных Штатов Киеву находится за гранью морали и здравого смысла, подчеркнул Антонов. Однако Вашингтон не в силах остановиться.

Дипломат добавил, что США пытаются выставить себя в роли бескорыстного благодетеля Украины. Так Вашингтон манипулирует общественным мнением и скрывает настоящие цели своей политики. Между тем, вооружение, за которое заплатили налогоплательщики Америки, превратится в руины городов и поля, усеянные неразорвавшимися боеприпасами, искалеченные жизни, сказал Антонов.

Ранее Пентагон объявил о готовности направить Киеву очередной пакет оружия на сумму 400 млн долларов. В него войдут боеприпасы для NASAMS и HIMARS, бронемашины Stryker и другое вооружение.