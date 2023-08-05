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Первый президент Якутии Михаил Николаев умер в возрасте 85 лет

Анастасия Бобылева
04:14 05.08.2023
Действующий глава региона Айсен Николаев сообщил о смерти первого президента республики.
Первый президент Якутии Михаил Николаев умер в возрасте 85 лет
© Фото: Владимир Трефилов РИА Новости
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Первый президент Республики Саха (Якутия) Михаил Николаев скончался в возрасте 85 лет. Об этом сообщил действующий глава региона Айсен Николаев.

«Перестало биться сердце первого президента Республики Саха (Якутия), великого человека, глубокоуважаемого Михаила Ефимовича Николаева», - сообщил он в своем Telegram-канале.

Он отметил, что Михаил Николаев до последнего момента думал об интересах других людей и беспокоился о благополучии жителей региона. Также действующий глава республики поделился, что его последний разговор с бывшим президентом был именно о будущем Якутии.

Ранее после продолжительной болезни скончался бывший глава Удмуртии Александр Соловьев. Он умер в возрасте 73 лет.

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