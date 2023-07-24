Умер бывший глава Удмуртии Александр Соловьев

Он скончался после продолжительной болезни в возрасте 73 лет.

© Фото: Александр Соловьев, РИА Новости

В пресс-службе Минздрава Удмуртии сообщили о смерти бывшего главы Удмуртской Республики Александра Соловьева. Чиновник умер в больнице в результате продолжительной болезни на 74-м году жизни.

«Министерство здравоохранения Удмуртской Республики приносит глубокие соболезнования родным и близким», - написало ведомство на своем сайте.

Напомним, Александр Соловьев исполнял обязанности главы региона с сентября 2014 по апрель 2017 года. В мае 2017 года Соловьев был доставлен в суд по обвинению в получении взяток на 140 млн рублей. В апреле 2017 года полномочия чиновника были досрочно прекращены по указу президента РФ Владимира Путина в связи с утратой доверия.