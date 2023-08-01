Корреспондент «Звезды» показала «блиндаж бизнес-класса» в тыловой зоне СВО

Тыловая зона спецоперации напоминает маленький поселок, где есть все необходимое для жизни, в том числе баня, кухня, ателье.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Тыловой район СВО похож на маленький поселок. Здесь есть все необходимое для жизни. Трудно поверить, что примерно в десяти километрах отсюда идут боевые действия.

На просторной полевой кухне стоит аромат еды. Повара готовят для солдат завтрак, обед и ужин. Кухня рассчитана на 130 человек.

Также в каждом тыловом районе есть баня с парилкой. Она сделана из дерева, и в ней есть все необходимые принадлежности.

Есть в тыловой зоне и ателье, где портной с одноименным позывным каждый день помогает солдатам - где-то подшить форму, где-то подлатать жилет для бронепластин. Здесь военнослужащие могут постричься и привести форму в порядок.

«Устраняю дефекты, которые возникают у военнослужащих. Каждый день делаю ремонт одежды», - поясняет «Портной».

Блиндажи снаружи незаметны. Внутри стены обшивают досками, поверх которых натягивают маскировочную сетку. Крыша обычно делается из толстых бревен, уложенных в два или три наката, чтобы выдержать минометный обстрел.

Этот блиндаж бизнес-класса, шутят военные. Здесь есть все для комфортного отдыха. Телевизор, чтобы посмотреть новости, двухъярусные кровати, под которыми есть места для личных вещей, печка. То есть здесь всегда тепло.

«В блиндаже живется хорошо. Нас здесь живет 20 человек. Вечером мы можем посмотреть телевизор. Есть куда положить вещи. Мы всем обеспечены», - рассказал военный с позывным «Рысь».

Рядом с блиндажами находятся прачечные комнаты. Здесь установлено шесть стиральных машинок-автоматов. Тыловики стараются создать все для комфорта военнослужащих, выполняющих задачи в зоне СВО.

Подробнее смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Натальи Панталевой.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военнослужащих с Днем Тыла ВС РФ. Он подчеркнул, что бойцы тыловых подразделений играют важную роль в успешном решении боевых задач в зоне спецоперации.