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Боец «Удав» рассказал, что националисты боятся атаковать «вооруженный до зубов» бронепоезд «Байкал»

Ирина Елагина
06:03 05.08.2023
Корреспондент «Звезды» показал, как устроен специальный бронепоезд, курсирующий на освобожденных территориях.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»
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Специальный бронепоезд обеспечивает безопасность грузов на пути из Запорожья и Херсонской области в Крым. Как устроен бронепоезд и почему боевики не рискуют его атаковать украинские боевики, в преддверии Дня железнодорожных войск выяснил наш корреспондент Михаил Аброськин.

По железной дороге, соединяющей Крым и новые регионы, идут составы обеспечения, военные грузы. Поэтому саперы тщательно проверяют каждый метр пути.

Особые меры безопасности неслучайны. Дорога, которая еще вчера была безопасной, сегодня оказалась заминирована. Саперный отряд бронепоезда занимает оборону, специалист аккуратно осматривает заряд. Как только путь свободен, грузовой состав отправляется к следующей станции, а бронепоезд - на патрулирование.

Бронепоезд обеспечивает безопасность не только на железной дороге, но и за ее пределами. На борту вооружение от автоматов и пулеметов до гранатометов и зенитных орудий. Они способны поражать цели на расстоянии до трех-четырех километров на земле и в воздухе. Противников, которые в здравом уме готовы сразиться с такой огневой мощью, просто нет.

Вместо этого диверсионные группы предпочитают действовать скрытно, оставляя неприятные сюрпризы по пути следования составов.

«Прямого столкновения с ДРГ не было. Пытаются разобрать пути следования. Все это вовремя выявляется... Устраняем проблему на месте. Напрямую боятся с нами воевать, потому что очень серьезное вооружение, личный состав подготовлен и всегда готов дать отпор. Есть на борту две спаренные зенитные установки ЗУ-23 калибра 23 миллиметра для отработки в воздухе по воздушным целям и по наземным легким бронированным целям» , - пояснил командир расчета ЗУ-23 с позывным «Удав».

Ранее сообщалось, что четыре специальных бронированных поезда железнодорожных войск ВС России успешно отразили все атаки украинских диверсантов в зоне СВО.

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