Четыре бронепоезда успешно отразили атаки украинских диверсантов в зоне спецоперации

В зоне спецоперации бронепоезда сопровождают эшелоны с военными грузами.

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Четыре специальных бронированных поезда железнодорожных войск ВС России успешно отразили все атаки украинских диверсантов в зоне специальной военной операции. Об этом ТАСС заявил начальник Главного управления Железнодорожных войск Минобороны России генерал-лейтенант Олег Косенков.

Он пояснил, что важнейшими боевыми задачами поездов «Амур», «Байкал», «Волга» и «Енисей» являются сопровождение эшелонов с военными грузами, а также оперативное восстановление поврежденных участков ж/д путей.

«Все имевшие место нападения диверсионно-разведывательных групп вооруженных формирований Украины на спецпоезда при выполнении ими задач успешно отражались с большими потерями для противника», - уточнил Косенков.

Что касается повреждения путей, то их восстанавливают специализированные подразделения и мобильные тактические группы.

Как добавил Косенков, железнодорожные войска в зоне СВО занимаются технической разведкой, разминируют ж/д пути, восстанавливают поврежденные участки, сопровождают военные грузы и наводят переправы, расчищают завалы, а также выполняют земляные работы.

Ранее «Звезда» показала кадры работы бронепоезда «Волга» по разминированию и восстановлению путей в зоне спецоперации.