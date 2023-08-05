Мировой океан потеплел до 20,96 градуса и установил рекорд

Температура поверхности Мирового океана составила 20,96 градуса по Цельсию, что является рекордом.

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Температура поверхности Мирового океана установила новый рекорд в 20,96 градуса по Цельсию. Об этом сообщило агентство «Франс Пресс» со ссылкой на информацию от программы Евросоюза по наблюдению за Землей Copernicus.

«Температура поверхности океанов выросла до 20,96 градуса по Цельсию в пятницу», - цитирует РИА Новости сообщение агентства.

Как указали в публикации, прошлый рекорд составлял 20,95 градуса. Он был установлен в марте 2016 года.

Ранее климатолог Алексей Карнаухов рассказал, как на Россию повлияет глобальное потепление. Он рассказал, что россияне смогут жить на побережье Северного Ледовитого океана в случае «высоких значений глобального потепления».