Армия Железнодорожные войска празднуют 172-ю годовщину со дня основания Железнодорожные войска занимаются восстановлением разрушенной инфраструктуры, разминированием и техническим прикрытием военных. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: В воскресенье, 6 августа, железнодорожные войска ВС РФ празднуют 172-ю годовщину со дня основания. Минобороны России рассказало про их назначение и текущую важную миссию. Главными государственными задачами железнодорожников являются техническое прикрытие на маршрутах продвижения войск, восстановление и строительство железных дорог, разминирование, а также наведение и эксплуатация наплавных железнодорожных мостов. © Минобороны России Железнодорожники восстанавливают разрушенную инфраструктуру, обеспечивая бесперебойное продвижение воинских эшелонов. Они неоднократно ликвидировали последствия чрезвычайных и техногенных ситуаций. Сейчас войска реконструируют сложнейший участок Байкало-Амурской железнодорожной магистрали. Плановые объемы работ превышают семь миллионов кубических метров и 111 километров нового железнодорожного полотна. © Минобороны России В прошлом месяце, 14 июля, праздновалась годовщина миротворческой операции России. Смешанные силы по поддержанию мира 31 год назад вошли в зону грузино-осетинского конфликта и не дали истребить население Южной Осетии. Материал подготовили Елизавета Егорова и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика