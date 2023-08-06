Железнодорожные войска празднуют 172-ю годовщину со дня основания
Железнодорожные войска занимаются восстановлением разрушенной инфраструктуры, разминированием и техническим прикрытием военных.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
В воскресенье, 6 августа, железнодорожные войска ВС РФ празднуют 172-ю годовщину со дня основания. Минобороны России рассказало про их назначение и текущую важную миссию.
Главными государственными задачами железнодорожников являются техническое прикрытие на маршрутах продвижения войск, восстановление и строительство железных дорог, разминирование, а также наведение и эксплуатация наплавных железнодорожных мостов.