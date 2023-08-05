В центре Москвы сгорел Lamborghini

Как сообщают очевидцы, у спорткара загорелся двигатель. Машину было уже не спасти - она вся была объята пламенем.

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Элитный автомобиль марки Lamborghini вспыхнул в центре Москвы на Хилковом переулке. Над местом происшествия был заметен столб дыма, всю машину объяло пламенем. Пожарные потушили спорткар.

Очевидцы сообщают, что загорелся двигатель автомобиля. Водитель пытался потушить его с помощью огнетушителя, но Lamborghini было уже не спасти.

Вчера в центре столицы на Моховой улице после ДТП один из водителей открыл перестрелку. В ходе словесной перепалки со своим оппонентом злоумышленник выстрелил в него из пневматического пистолета.