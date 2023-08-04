В центре Москвы водитель открыл стрельбу из пистолета после ДТП

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На одной из центральных улиц столицы водитель выстрелил в своего оппонента. Сообщается, что между ними завязался словесный конфликт, в ходе которого один из них выстрелил в другого и его автомобиль. Стрельба велась из пневматического пистолета. Конфликт произошел на Моховой улице.

Сотрудники полиции оперативно задержали стрелка. Им оказался мужчина 1989 года рождения. Информацию сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

«Пострадавший направлен в медицинское учреждение. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего», - проинформировало ведомство.

По данным РИА Новости, водители попали в ДТП. По словам корреспондента агентства, там произошла авария, а после между водителями произошел конфликт.

Сутками ранее неизвестный мужчина угрожал пневматическим пистолетом владельцу иномарки. Затем он бросил в салон его автомобиля гранату. Злоумышленника поймали. Им оказался 34-летний приезжий. В отношении него завели уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство».