В Киеве и десяти областях Украины объявили воздушную тревогу

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Воздушная тревога объявлена в восьми областях на востоке и в центре Украины. Об этом свидетельствуют данные мониторингового сервиса - онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Оповещение действует в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской, Николаевской, Одесской и Днепропетровской областях, а также в Киеве.

Ранее Минобороны России сообщило о том, что ВС РФ нанесли высокоточный удар по местам подготовки терактов с беспилотниками под Одессой. По данным военного ведомства, на этих объектах украинские боевики изготавливали безэкипажные катера. Кроме того, там находились наемники.