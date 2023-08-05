В МИД РФ назвали атаку на гражданский танкер террористическим актом киевского режима

По словам Марии Захаровой, киевский режим, напав на гражданское судно, совершил очередную террористическую атаку, которой не может быть оправдания.

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В МИД РФ решительно осудили «варварскую» атаку на российский гражданский танкер «Сиг» со стороны ВСУ. Судно находилось на рейде близ Керченского пролива. Оно получило пробоину в области машинного отделения, никто не пострадал.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Киевский режим совершил очередную террористическую атаку, которой не может быть оправдания и которая могла повлечь за собой серьезные экологические последствия.

«Решительно осуждаем террористическую атаку гражданского судна, которая грозила не только гибелью его экипажу, но и несла угрозу масштабной экологической катастрофы. Подобным варварским акциям не может быть оправдания», - говорится в тексте комментария Захаровой на официальном портале МИД РФ.

Ранее стало известно, что ФСБ будет проверять все суда, следующие по Керченскому проливу, для оперативного предотвращения возможных терактов и диверсий.