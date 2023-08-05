Путин выразил соболезнования жителям Якутии в связи с кончиной первого президента Николаева

По словам президента, Михаил Николаев искренне любил родной край, а также много сделал для укрепления межнационального мира в России.

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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования жителям Республики Саха (Якутия) в связи с кончиной первого главы региона Михаила Николаева.

«Он искренне любил родной край, многое сделал для его социально-экономического развития, сбережения самобытных традиций и обычаев земляков, повышения качества их жизни», - говорится в телеграмме на сайте Кремля.

Президент добавил, что вклад Николаева в укрепление межнационального мира и согласия в нашей стране очень значим.

В конце июля стало известно о гибели бывшего главы Удмуртии Александра Соловьева. Он скончался в возрасте 74 лет после продолжительной болезни, сообщил Минздрав Удмуртской Республики.