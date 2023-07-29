В Турции исключили полный отказ от системы «все включено» в отелях

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Советник мэра Антальи по туризму и экс-глава Федерации отельеров Турции Осман Айык считает, что полный отказ от системы all inclusive (все включено) в турецких отелях маловероятен, передает РИА Новости.

Кроме того, эксперт предположил, что в отелях могут возникнуть вариации в связи с тем, что у туристов разные ожидания, а цены на отдых сильно подскочили.

«Появится какой-то “базовый вариант”, к которому клиент будет добавлять опции, необходимые именно ему», - приводит агентство слова собеседника.

Несколькими днями ранее сообщалось, что в турецком Кемере лесные пожары сильно распространились, огонь вплотную подобрался к гостиницам.

Однако отдыхающих из курортной зоны не эвакуировали. Судя по кадрам, появившимся в соцсетях, туристы как обычно расслаблялись на пляжах, несмотря на дым на горизонте.