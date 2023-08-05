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В Минобороны сообщили об отражении 13 атак националистов на двух направлениях

13:28 05.08.2023
В результате отражения атак киевский режим потерял более трех сотен боевиков.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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Вооруженные силы России успешно отразили 13 атак противника на двух оперативных направления. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск при поддержки авиации и артиллерии отразили 10 атак украинских боевиков в районах Белогоровки, Авдеевки и Старомихайловки в Донецкой Народной Респубики. Также нанесено огневое поражение врагу в района пяти населенных пунктов. Противник потерял до 230 боевиков, три автомобиля, польскую САУ Krab, гаубицу Д-20, три САУ «Гвоздика и противотанковую пушку МТ-12 «Рапира».

На Краснолиманском направлении, где действует группировка войск «Центр», отражены три атаки вражеских штурмовиков в районе Серебрянского лесничества. Также было нанесено комплексное огневое поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах четырех населенных пунктов Луганской Народной Республики. Уничтожено более сотни боевиков, три боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация» и две гаубицы Д-30.

Также в Минобороны сообщили об освобождении населенного пункта Новоселовское в Луганской народной Республике. Также штурмовики улучшили положение по переднему краю в ходе наступательных действий на широком фронте в Харьковской области.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов

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