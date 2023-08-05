В стране и мире Ксения Шойгу рассказала о рекордном числе участников «Гонки Героев» для любителей в Алабино Алексей Курильченко С учетом непрофессиональных спортсменов в соревнования приняло участие около 3 300 человек. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Официальный чемпионат России по гонкам с препятствиями стартовал в подмосковном Алабине. В нем принимают участие около 100 профессиональных спортсменов из разных регионов страны, в том числе призеры мировых первенств. Им предстоит забег по 10-километровой трассе с 39 испытаниями на маршруте на силу и выносливость. Параллельно с чемпионатом пройдет и традиционная «Гонка Героев» для любителей. Как рассказала руководитель проекта Ксения Шойгу - число участников на этот раз бьет все рекорды. «Сегодня в общем и целом с учетом непрофессиональных спортсменов стартуют порядка 3 300 человек - это абсолютный рекорд. Я не знаю закончим ли мы сегодня засветло, но мне кажется, что должны уложиться, взводы стартуют достаточно оперативно. Но поскольку последняя гонка в теплое время в Москве, конечно все стараются ухватить последние лучики солнца, ну и поучаствовать в мероприятиях», - рассказала руководитель проекта «Гонка Героев» Ксения Шойгу. В мае в Алабино состоялось открытие «Гонки Героев». Участникам предстояло покорить специально подготовленную полосу препятствий длиной 8,5 километров. Экспертное мнение и аналитика