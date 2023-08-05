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Ксения Шойгу рассказала о рекордном числе участников «Гонки Героев» для любителей в Алабино

Алексей Курильченко
13:15 05.08.2023
С учетом непрофессиональных спортсменов в соревнования приняло участие около 3 300 человек.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Официальный чемпионат России по гонкам с препятствиями стартовал в подмосковном Алабине. В нем принимают участие около 100 профессиональных спортсменов из разных регионов страны, в том числе призеры мировых первенств. Им предстоит забег по 10-километровой трассе с 39 испытаниями на маршруте на силу и выносливость. Параллельно с чемпионатом пройдет и традиционная «Гонка Героев» для любителей. Как рассказала руководитель проекта Ксения Шойгу - число участников на этот раз бьет все рекорды.

«Сегодня в общем и целом с учетом непрофессиональных спортсменов стартуют порядка 3 300 человек - это абсолютный рекорд. Я не знаю закончим ли мы сегодня засветло, но мне кажется, что должны уложиться, взводы стартуют достаточно оперативно. Но поскольку последняя гонка в теплое время в Москве, конечно все стараются ухватить последние лучики солнца, ну и поучаствовать в мероприятиях», - рассказала руководитель проекта «Гонка Героев» Ксения Шойгу.

В мае в Алабино состоялось открытие «Гонки Героев». Участникам предстояло покорить специально подготовленную полосу препятствий длиной 8,5 километров.

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