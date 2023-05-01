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Более 2500 человек вышли на старт «Гонки Героев» в Алабино

Ян Брацкий
02:41 01.05.2023
Участникам предстояло преодолеть трассу длиной в 8,5 километров и самые неприступные препятствия.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Более 2500 поклонников спорта и здорового образа жизни приняли участие в открытии десятого сезона «Гонки Героев». Мероприятие прошло на полигоне Алабино.

«Мы открываем десятый сезон "Гонки Героев". Десять лет назад впервые 400 человек поучаствовали в мероприятии и после этого мы развивали проект по всей стране и за рубежом. В этом сезоне в России запланированы более 20 мероприятий в крупнейших городах. Сегодня более 2500 участников, трасса получилась довольно грязная, 31 препятствие, огромное количество желающих. Открываем сезон и едем в гастроли по всей стране», - сказал директор «Гонки Героев» Денис Анников.

Участникам предстояло покорить специально подготовленную полосу препятствий длиной 8,5 километров. На этой дистанции бегуны проявили свои силу и выносливость, а также командных дух. Трасса изобилует заборами, рвами и водными преградами, отвесными заборами, сетями и колючей проволокой.

© ТРК «Звезда»

Финальным испытанием стал традиционный подъем по канату на восьмиметровую горку «Эверест». Перед стартом новички заметно нервничали, завсегдатаи напротив, ждали начала с нетерпением и желанием.

«Участвую я второй раз. Первый раз бежала зимой, хочу посмотреть, насколько я улучшила свои результаты, как пройду препятствия. Много веселья, я бегу с друзьями, надеюсь, все пройдет хорошо», - поделилась участница Ирина Бричеева.

Многие пришли на старт целыми семьями. Юлия Зеленова, например, подарила участие в гонке своему мужу на день рождения.

«Я ожидаю самых мощных положительных эмоций. Я подарила мужу на день рождения участие в этой гонке и мы впервые будем вместе это делать. Я пока не знаю, чего ожидать, но надеюсь на положительные эмоции. Неделю перед этим бегала, больше ничего не делала, так что не знаю», - призналась девушка.

Положительные эмоции и желание испытать себя – вот главные мотивы, побудившие сотни человек бежать по пояс в грязи и штурмовать неприступные с виду препятствия.

«Просто хочу попробовать себя, получить приятные эмоции и побывать в кругу здоровых людей. Записался всего месяц назад, но бегал, занимался в зале, добавил беговые тренировки по улице, готовился», - рассказал Артем Яковлев перед стартом.

Забег проходил в индивидуальном и командном форматах. Лучшим среди мужчин стал Александр Бернацкий, преодолев трассу за 43:27. Самой быстрой женщиной стала Алена Краснушкина с результатом 46:00. Лучшее командное время - 1 час 03 минуты.

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