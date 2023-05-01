Более 2500 человек вышли на старт «Гонки Героев» в Алабино
Более 2500 поклонников спорта и здорового образа жизни приняли участие в открытии десятого сезона «Гонки Героев». Мероприятие прошло на полигоне Алабино.
«Мы открываем десятый сезон "Гонки Героев". Десять лет назад впервые 400 человек поучаствовали в мероприятии и после этого мы развивали проект по всей стране и за рубежом. В этом сезоне в России запланированы более 20 мероприятий в крупнейших городах. Сегодня более 2500 участников, трасса получилась довольно грязная, 31 препятствие, огромное количество желающих. Открываем сезон и едем в гастроли по всей стране», - сказал директор «Гонки Героев» Денис Анников.
Участникам предстояло покорить специально подготовленную полосу препятствий длиной 8,5 километров. На этой дистанции бегуны проявили свои силу и выносливость, а также командных дух. Трасса изобилует заборами, рвами и водными преградами, отвесными заборами, сетями и колючей проволокой.