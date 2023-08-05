Украинский пленный рассказал, что к ним относились как к расходному материалу

По словам украинского пленного, с момента его первого выхода полегло почти два взвода.

© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

Украинский пленный Александр Салтовский рассказал, что ему выдали старый ржавый автомат, а питание и воду они обеспечивали себе сами, потому что им привозили мало еды. Кадры беседы предоставили в Минобороны РФ.

Салтовский рассказал, военкомат встретил его на выходе из супермаркета - вручили повестку и сказали поехать с ними.

«Я поехал. Вещи уже мать привезла на полигон. После этого отправили сразу же на учебку. Постреляли пару раз по девять патронов, по мишеням выходили. А так, в основном, ходили по лесу и якобы тренировали тактические навыки, но никаких тактических навыков я не получил», - отметил пленный.

Тяжелого вооружения в 95-й бригаде, по словам Салтовского, как такового вообще не было.

«Уровень оснащения - мне выдали автомат старый, семьдесят девятого, по-моему, года АК-74. Для того, чтобы его разобрать, мне пришлось им бить об стену. Он был ржавый. Я не мог ни крышку снять, ни открутить дульник. Автоматы были в очень плохом состоянии, гранаты были советские, пулеметы такого же состояния», - добавил Салтовский.

Питаться приходилось тоже самим.

«Привозили мало еды. В последнее время даже воду сами брали», - добавил он.

В плен Салтовский сдался сам.

«Шел, куда глаза глядят. Увидел окоп российской армии, понял, что у меня есть только одна дорога идти уже туда. Я пошел и сдался», - рассказал пленный.

По словам пленного, с момента его первого выхода слегло почти два взвода.

«Боевой моральных дух низкий, потому что я говорю, никакого компетентного отношения начальства к солдатам - как к расходному материалу», - заключил Салтовский.

Ранее украинский пленный рассказал, как они оказались в окружении, и что им сказали «свои», когда они попросили поддержку.

Материал подготовили Вероника Волосунова и Николай Баранов.