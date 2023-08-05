Армия Армия Армия

Украинский пленный рассказал, что к ним относились как к расходному материалу

11:54 05.08.2023
По словам украинского пленного, с момента его первого выхода полегло почти два взвода.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
Читайте нас на:

Украинский пленный Александр Салтовский рассказал, что ему выдали старый ржавый автомат, а питание и воду они обеспечивали себе сами, потому что им привозили мало еды. Кадры беседы предоставили в Минобороны РФ.

Салтовский рассказал, военкомат встретил его на выходе из супермаркета - вручили повестку и сказали поехать с ними.

«Я поехал. Вещи уже мать привезла на полигон. После этого отправили сразу же на учебку. Постреляли пару раз по девять патронов, по мишеням выходили. А так, в основном, ходили по лесу и якобы тренировали тактические навыки, но никаких тактических навыков я не получил», - отметил пленный.

Тяжелого вооружения в 95-й бригаде, по словам Салтовского, как такового вообще не было.

«Уровень оснащения - мне выдали автомат старый, семьдесят девятого, по-моему, года АК-74. Для того, чтобы его разобрать, мне пришлось им бить об стену. Он был ржавый. Я не мог ни крышку снять, ни открутить дульник. Автоматы были в очень плохом состоянии, гранаты были советские, пулеметы такого же состояния», - добавил Салтовский.

Питаться приходилось тоже самим.

«Привозили мало еды. В последнее время даже воду сами брали», - добавил он.

В плен Салтовский сдался сам.

«Шел, куда глаза глядят. Увидел окоп российской армии, понял, что у меня есть только одна дорога идти уже туда. Я пошел и сдался», - рассказал пленный.

По словам пленного, с момента его первого выхода слегло почти два взвода.

«Боевой моральных дух низкий, потому что я говорю, никакого компетентного отношения начальства к солдатам - как к расходному материалу», - заключил Салтовский.

Ранее украинский пленный рассказал, как они оказались в окружении, и что им сказали «свои», когда они попросили поддержку.  

Материал подготовили Вероника Волосунова и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:57 Армия
Видео
МО РФ показало кадры освобождения Новоселовского в ЛНР
13:27 Армия
Видео
ВС РФ освободили населенный пункт Новоселовское в ЛНР
08:02 Армия
Видео
«Там ребята их крепко бьют»: Шойгу пообщался с бойцами, ожидающими встречи с немецкими Leopard
06:57 Армия
ВС РФ отразили атаки штурмовых групп ВСУ, уничтожив до 90 боевиков на Красно-Лиманском направлении
06:03 Армия
Видео
Боец «Удав» рассказал, что националисты боятся атаковать «вооруженный до зубов» бронепоезд «Байкал»
Популярное
Видео
«Там ребята их крепко бьют»: Шойгу пообщался с бойцами, ожидающими встречи с немецкими Leopard
Полиция в Латвии решила наказать экс-депутата Сейма, запрещавшего соседу говорить по-русски
Песков назвал Путина своим учителем, а работу с ним - бесценным опытом
МО РФ сообщило об уничтожении шести украинских беспилотников над территорией Калужской области
Премьер Канады Трюдо расстался с женой после 18 лет совместной жизни
Турция наравне с Мальдивами стала одним из самых дорогих курортов для россиян
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.