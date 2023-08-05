Украинский пленный рассказал, как они оказались в окружении

По словам Бадура, когда, оказавшись в окружении, они просили поддержку, им никто не ответил.

© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

Украинский пленный Александр Бадура рассказал об отсутствии подготовки и новой техники, а также о том, как им никто не ответил, когда они просили поддержку, оказавшись в окружении. Кадры беседы предоставили в Минобороны РФ.

«Не учили ни тактике, ни автоматных учений. Ничего такого. Отправили тупо без учений», - рассказал украинский пленный.

Он добавил, что у них также не было новой техники, танков, артиллерии. По словам Бадуры, командиры находились в тылу на расстоянии где-то семи километров. Оттуда поступали команды, но, как только связь пропадала, они не знали, что делать, ничего не понимали.

«Мы выходили на связь - связи не было. Мы просили поддержку - никто не ответил», - добавил Бадура.

Он добавил, что те, кто попал в плен, остались живы.

«Никто не хочет служить, потому что такое отношение. Думаю, подразделения больше половины нет», - заключил он.

Ранее пленный Шелест рассказал, как их сначала кинул задний фланг, а потом «свои» на запросы о помощи ответили «Выходите с окружения как хотите, ничем не поможем».

Материал подготовили Вероника Волосунова и Николай Баранов.