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В ПАО «Яковлев» назвали сроки и объемы поставок самолетов МС-21 авиакомпаниям

Алексей Курильченко
10:43 06.08.2023
В 2026 году планируется произвести до 36 новейших российских самолетов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Гендиректор ПАО «Яковлев» Андрей Богинский в эфире программы «Военная приемка» рассказал в планах по производству российских самолетов МС-21. Первые образцы авиакомпании получат уже в конце 2024 года. Затем планируется производить несколько десятков МС-21 в год.

«В 2024 году мы должны поставить в авиакомпании первые шесть самолетов МС-21. В нашем понимании это конец 24-го - начало 25-го года... Далее ежегодно будем увеличивать объем, чтобы к 27-му году довести объем производства до 36 самолетов в год.  Далее у нас стоя амбициозные планы постепенно выйти на количество в 72 самолета», - рассказал Богинский.

Ранее Богинский рассказал, что российский авиапарк к 2026 году пополнят порядка 18 самолетов МС-21 и более 40 SSJ-New. Он уточнил, что имеется комплексная программа развития гражданской авиации, и выпуск партии самолетов нового поколения - это только ее начальный этап.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. МС-21» на сайте телеканала «Звезда» и в приложении SMART.TV. Вы увидите интервью с конструкторами и летчиками-испытателями, съемки на заводах и испытательных станциях, тест-драйв салона и уникальные технологии создания колец-прокладок, которые обеспечивают герметичность при температурах, когда даже лава плавится.

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