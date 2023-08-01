В России к 2026 году произведут 18 МС-21 и более 40 SSJ-New

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Порядка новых 18 самолетов МС-21 и более 40 SSJ-New пополнят российский авиапарк к 2026 году. Гендиректор ПАО «Яковлев» Андрей Богинский поделился ланами выпуска самолетов нового поколения.

«Мы должны произвести 18 самолетов МС-21 (шесть – в 2024 году, 12 в – 2025 году) и более 40 Superjet New, импортозамещенных», - приводит РИА Новости слова Богинского.

Он уточнил, что имеется комплексная программа развития гражданской авиации, и выпуск партии самолетов нового поколения - это только ее начальный этап.

«В силу особенности ситуации мы ведем параллельно опытно-конструкторские работы на импортозамещение и серийное производство. ОКР не останавливается, идет параллельно», - подчеркнул Богинский.

Ранее сообщалось, что в начале июня 2023 года первый опытный образец пассажирского ближнемагистрального самолета SSJ-New передали на летно-испытательную станцию.

Напомним, что SSJ New - это импортозамещенная версия Sukhoi Superjet 100 с отечественным двигателем ПД-8.