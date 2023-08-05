Водные процедуры: как жители центральной России спасаются от аномальной жары

В Москву и другие регионы центральной России пришла жара. Кто-то спасается, занимаясь водными видами спорта или отдыхом у воды, а для кого-то такая погода вполне привычна.

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В Москву после череды дождей пришло настоящее лето. Эта жара, скорее всего, продлится недолго, но пока температура высокая, люди ищут, где можно охладиться.

Анастасия предпочитает пережидать знойную погоду не дома у кондиционера, а на пруду. Более 10 лет она занимается вейкбордингом.

«Вечером здесь все забито, причем обе лебедки - и катаются», - рассказала она.

В столице предпоследний оранжевый уровень погодной опасности. Термометр на отметке +30. Синоптики обещают, что такая температура продержится до следующей недели.

«В субботу 33-32, а в воскресенье 31-33 градуса. На самом деле и в понедельник и во вторник такая же температура. Очень длительный период супержаркой погоды. Хочу напомнить, что и ночи будут очень теплые. Минимальные значения в ночь на субботу 16-17 градусов, а в последующем 17-20 градусов», - объяснил метеоролог Роман Вильфанд.

В поисках прохлады многие устремляются к водоемам. Зоны отдыха уже давно готовы, но вот купаться можно лишь в тех, которые одобрил Роспотребнадзор. В Москве таких девять.

Тех, кто не может выехать к водоемам, спасают бассейны. Их в Москве огромное количество.

В них точно можно не бояться купаться. Сотрудники обязаны ежедневно поддерживать чистоту на территории, проводить предварительную и глубокую обработку воды, а также следить за ее температурой.

Семья Гец из Германии путешествует по миру в доме на колесах. В России они уже не в первый раз, были в Волгограде, Ростове, на днях собираются покинуть Москву и отправиться в Санкт-Петербург. Для них важно, чтобы погода была комфортной. Путешественники поделились, что на родине бывает и жарче, поэтому в Москве чувствуют себя замечательно.

Загорать с 12 до 14 настоятельно не рекомендуют, именно в это время солнечные лучи сильнее всего воздействуют на кожу. Любителям понежиться на солнце врачи напоминают о важности использования солнцезащитного крема. Солнечные или тепловые удары опасны, чтобы их избежать, медики призывают носить головные уборы и пить как можно больше воды.

Ранее метеоролог Роман Вильфанд предупредил россиян об опасной жаре, которая наступит в центральном федеральном округе на выходных. Он объяснил, что это связано с высоким давлением, из-за которого небо очищается от облаков и солнечные лучи сильнее «поджаривают» поверхность земли, а тепло от земли поднимается в воздух.