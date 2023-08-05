В Крыму сообщили, что громкие звуки в районе Керчи не имели отношения к Крымскому мосту

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Громкие звуки, которые жители слышали из Керчи, не имеют отношения к Крымскому мосту. Об этом заявил советник главы Республики Крым Олег Крючков.

«Громкие звуки, которые слышали жители Керчи час назад, к Крымскому мосту отношения не имели. Объявлена угроза атаки. После ее снятия движение возобновится», - пишет он в своем Telegram-канале.

Он призвал не нагнетать обстановку и заверил, что в случае чрезвычайных ситуаций жителей сразу проинформируют. По словам Крючкова, сигнал тревоги звучит в районе Крымского моста далеко не первый раз.

Ранее срок восстановления Крымского моста продлили до 31 декабря 2023 года. Соответствующий документ подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.