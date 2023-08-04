Блинкен заявил о намерении сделать все для российского экспорта при возобновлении зерновой сделки

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Белый дом готов поддержать российский экспорт продовольствия в случае возвращения Москвы в зерновую сделку. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«В случае возвращения к договоренности, конечно, мы продолжим делать все, что необходимо, для обеспечения того, чтобы все, включая Россию, могли экспортировать свое продовольствие безопасно и свободно», - отметил Блинкен.

По словам американского госсекретаря, США и прежде содействовали экспорту продовольствия из России, как это вяжется с антироссийскими санкциями, он не уточнил.

Напомним, что Россия заявила о выходе из зерновой сделки с 18 июля. Президент России подчеркнул, что Москва готова вернуться к выполнению своих обязанностей в рамках зерновой сделки при условии, что Запад выполнит все обязательства перед Россией. Речь идет в частности о подключении Россельхозбанка к системе SWIFT и разрешении ввоза в РФ запчастей и оборудования для производства сельхозпродукции и удобрений.