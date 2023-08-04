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В Мелитополе военная полиция обезвредила более 400 взрывных устройств

09:00 04.08.2023
Жительницы Мелитополя Вера и Светлана рассказали, что после прихода России в городе стало тихо, спокойно и безопасно.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Военнослужащие военной комендатуры Запорожской области обезвредили более 400 взрывных устройств в Мелитополе, они продолжают обеспечивать правопорядок и безопасность жителей города. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Одной из главенствующих задач противника является запугивание гражданского населения. Для этого он выбирает самые подлые и изощренные способы ведения террористической агрессии. Например, закладка минно-взрывных устройств в людных местах. Также выборочные цели касаемо именно гражданского населения», - рассказал начальник военной полиции Запорожской области Чинар.

Он добавил, что для предотвращения данной угрозы патрули военной полиции тесно взаимодействуют с инженерно-саперными подразделениями, у которых есть роботизированная техника и минно-розыскные собаки.

«Во взаимодействии с инженерно-саперными подразделениями обезврежено более 400 самодельных взрывных устройств», - отметил Чинар.

Чинар добавил, что на текущий момент от мирного населения принято уже более 600 заявок.

По словам Веры и Светланы, которые живут в Мелитополе, когда пришла Россия, стало спокойно - безопасность обеспечивается на 100%. Они поблагодарили за то, что в городе тихо, а в парке можно безопасно гулять.

Вера и Светлана рассказали, что ходят гулять каждый день. В жаркую и знойную погоду особенно приятно пройтись по прохладному парку, который является единственным местом в городе, где можно отдохнуть на природе рядом у озера с лебедями.

Жительницы Мелитополя отметили, что «ребята в полном обмундировании в 40-градусную жару выполняют свой долг».

Ранее бойцы военной полиции и ополченцы Запорожья рассказали о совместной службе. Они выполняют самые разные функции: от сопровождения колон военной техники до поиска угнанных автомобилей и пропавших детей.

Материал подготовили: Вероника Волосунова и Николай Баранов.

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