ВС РФ ночью отразили атаку украинских безэкипажных катеров на военно-морскую базу Новороссийск
Катера уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей, сообщили в ведомстве.
© Фото: Минобороны РФ
Украинские боевики ночью попытались атаковать военно-морскую базу Новороссийск безэкипажными катерами. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В ходе отражения атаки безэкипажные катера были визуально обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей, осуществляющих охрану внешнего рейда военно-морской базы», - говорится в заявлении ведомства.
Ранее в акватории Черного моря украинские боевики пытались аналогичным способом при помощи безэкипажных катеров атаковать российские патрульные корабли «Сергей Котов» и «Василий Быков». Атака была успешно отражена - уничтожены три судна противника.
Материал подготовили: Вероника Волосунова и Николай Баранов.