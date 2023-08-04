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Экипажи Су-25 и вертолетов нанесли удары по позициям ВСУ на четырех направлениях

Ирина Елагина
06:01 04.08.2023
Ударами российской артиллерии уничтожены два броневика «Казак» и самоходка Krab.
Экипажи Су-25 и вертолетов нанесли удары по позициям ВСУ на четырех направлениях
© Фото: Минобороны России
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Российская армия нанесла мощный авиаудара по позициям боевиков на четырех направлениях в зоне СВО. О успешной атаке наших экипажей рассказал начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

«Экипажи Су-25 штурмовой и вертолетов армейской авиации поразили скопление живой силы и боевой техники на Лисичанском, Соледаро-Артемовском, Александро-Калиновском и Авдеевском направлениях», - отметил представитель командования.

Под удар управляемыми боеприпасами попали, в частности, 81-я аэромобильная и 28-я механизированная бригада ВСУ. Кроме того, наши бойцы атаковали позиции ВСУ в Славянске.

«Ракетным подразделением "Южной" группировки войск нанесен удар по складу боеприпасов оперативно-тактической группы ВСУ в Славянске», - добавил Астафьев.

Отличились и наши артиллеристы, поразившие склад боеприпасов ВСУ в районе Верхнекаменского и бронетехнику противника в районах Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки.

В ходе боев были уничтожены боевая машина ПВО ЗРК «Оса», беспилотник «Зала», два броневика «Казак», САУ Krab, гаубица Д-30 ВСУ, а барражирующими боеприпасами «Ланцет» ликвидирована станция радиоэлектронной борьбы и танк ВСУ.

Ранее сообщалось, что наша разведка вовремя обнаружила выдвижение вражеской бронетехники, что позволило нанести упреждающий удар и лишить штурмовиков ВСУ огневой поддержки танков.

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