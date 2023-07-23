Подразделения группировки «Юг» отбили атаки штурмовиков ВСУ на четырех направлениях

Российская военная разведка вовремя обнаружила выдвижение вражеской бронетехники, что позволило нанести упреждающий удар и лишить украинских штурмовиков огневой поддержки танков.

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Российские военнослужащие группировки «Юг» отразили атаки штурмовиков ВСУ на четырех направлениях. Об успешных действиях подразделений ВС РФ рассказал начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

«Успешно отразили атаки штурмовых групп ВСУ на Лисичанском, Соледаро-Артемовском, Александро-Калиновском и Марьинском направлениях», - сообщил представитель командования.

Астафьев уточнил, что украинские штурмовики очень рассчитывали на огневую поддержку артиллерии и танков на закрытых позициях, но российские подразделения лишили врага этой опоры. Российская военная разведка вовремя обнаружила выдвижение вражеской бронетехники, по полученным координатам был нанесен удар, и танки неприятеля удалось сжечь до ее вступления в бой.

«Армейская авиация группировки и расчет противотанкового ракетного комплекса, мотострелков 3-го армейского корпуса поразили три танка противника в районах населенных пунктов Богдановка, Клещи», - добавил Астафьев.

Кроме того, наша артиллерия в ходе контрбатарейной борьбы уничтожила гаубицу Д-30, 120-мм миномет и 150-мм орудие 2А65 «Мста-Б».

Ранее сообщалось, что подразделения «Южной» группировки войск отбили восемь атак украинских боевиков на Соледаро-Артемовском и Александро-Калиновском направлениях.

Материал подготовили Ирина Елагина и Николай Баранов.