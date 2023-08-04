Полиция в Латвии решила наказать экс-депутата Сейма, запрещавшего соседу говорить по-русски

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Латвийская полиция не пошла на поводу экс-депутата Сейма Рейниса Знотиньша, который пожаловался на русского соседа за отказ говорить по-латышски. В итоге вместо соседа в руки правосудия попал сам латышский политик, которому вменяют мелкое хулиганство на национальной почве. Об этом сообщил Sputnik Латвия.

«Знотиньш написал в соцсетях, что русскоязычный сосед его чуть не задушил за то, что он попросил его говорить по-латышски. Вызванная на место происшествия полиция, тем не менее, сочла виновником конфликта самого Знотиньша и начала административный процесс о мелком хулиганстве, за которое полагается либо предупреждение, либо штраф до 500 евро», - пишет издание.

По информации СМИ, политик провоцировал соседа на драку, обозвал «ватником» и угрожал депортировать из Латвии всех русскоязычных из страны.

За русского жителя Латвии вступились и местные правозащитники. Гражданский активист Ольга Петкевич обратилась к президенту Эдгарсу Ринкевичсу от имени всех русских Латвии с просьбой обратить внимание на дело Знотиньша. Публицист Лато Лапса призвал полицию оценить действия политика с точки зрения разжигания национальной, этнической и расовой вражды.

Ранее сообщалось, что находившийся под полицейским надзором шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем покинул Латвию, опасаясь возобновления уголовного преследования.