Шеф-редактор Sputnik Литва Касем уехал из Латвии

После выхода из тюрьмы журналист находился под подпиской о невыезде.

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Находившийся под полицейским надзором шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем покинул Латвию, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова. По ее словам, такое решение было принято из-за опасения возобновления уголовного преследования.

«Марат Касем воспользовался возможностью и покинул страну», - сказала дипломат в эфире радио Sputnik.

Напомним, журналиста задержали в Латвии 30 декабря прошлого года. В страну он прибыл в связи с семейными обстоятельствами. Уже 5 января Марата Касема арестовали, а затем отправили в рижскую Центральную тюрьму.

Тогда Мария Захарова назвала произошедшее местью диктаторских режимов за правду и принципиальность. Ранее журналист рассказывал о преследовании со стороны властей прибалтийских стран за его деятельность.

В апреле Марата Касема отпустили из тюрьмы под подписку о невыезде.