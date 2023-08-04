Вучич заявил о растущем лицемерии и двойных стандартах Запада

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Сербский лидер Александр Вучич заявил об огромном давлении на его страну со стороны «великих сил мировых держав». Он сообщил, что сталкивается с огромным числом проблем, вынуждающее его «дать отдых» его мыслительному процессу и эмоциональному состоянию.

Вучич также сказал о растущем лицемерии и двойных стандартах западных стран в контексте введенных санкций против руководства Республики Сербской Боснии и Герцеговины.

«В последние дни мы стали свидетелями такого лицемерия, таких двойных стандартов в поведении великих сил мировых держав по отношению к нам, сербам. Сталкиваемся с таким числом проблем, что иногда и мы, которые должны заботиться о народе и гражданах, которыми руководим, должны дать отдых своим мыслям и эмоциям», - приводит его слова РИА Новости.

В начале июня президент Вучич заявлял, что каждый день получает 200 угроз убийством. Он добавил, что уже не удивляется появлению на акциях оппозиции «виселиц» с похожей на него куклой.