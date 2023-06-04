Вучич заявил, что каждый день получает 200 угроз убийством

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Сербский президент Александр Вучич заявил, что ежедневно получает по двести угроз убийством. По его словам, он уже привык терпеть подобное. Кроме того, его не удивляет появление на акциях оппозиции «виселиц» с похожей на него куклой.

«Моя работа - терпеть такое свинство и гадости. Я президент республики, и моя работа - терпеть угрозы смертью», - цитирует РИА Новости Вучича.

Ранее сербский президент сообщил об уходе с поста лидера правящей прогрессивной партии. Новым председателем он предложил избрать министра обороны страны Милоша Вучевича.

Также Александр Вучич указал, что несмотря на требования оппозиции, не будет отправлять в отставку главу МВД Братислава Гашича. Он не исключил возможность проведения новых парламентских выборов.