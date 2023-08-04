«Ребенку должно быть комфортно»: в Росстандарте рассказали о новом ГОСТе на школьную форму

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Росстандарт и Роскачество разрабатывают новый ГОСТ для школьной формы. Такое понятие, как «школьная форма», в законе сейчас отсутствует, при этом одежда для школы все же есть. Каждая учебная организация сама определяет, что носить, а Росстандарт и Роскачество дают для этого рекомендации.

Руководитель Росстандарта Антон Шалаев рассказал, на что делается упор при разработке новой одежды для детей.

«Ребенку должно быть комфортно и удобно на протяжении всего дня. Вот про что ГОСТ. Иными словами он не будет устанавливать единый цвет и фасон. Он про то, как нам всем, школам, родителям, отличать одежду обычную от школьной формы», - сказал Шалаев.

Идеологи нового ГОСТа на школьную форму выступают больше за качество продукции. Форма должна соответствовала гигроскопичности - влагопроницаемости и воздухопроницаемости. А качество - это, прежде всего, ткани. Например, полушерстяная ткань брянского комбината уже соответствует будущему ГОСТу.

В едином стандарте будут прописаны четкие требования к материалам и фурнитуре школьной формы, вплоть до кроя и ниток. В приоритете, конечно, натуральные ткани.

Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова выразила уверенность в том, что кроме школьной формы дети должны носить специальные значки. По ее мнению, они являются важным элементов воспитания, принадлежности и идентификации.