Депутат ГД Лантратова рассказала, какими могут быть патриотические значки для российских школьников

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Ношение значков в качестве элемента школьной формы - важный элемент в воспитании принадлежности и самоидентификации ребенка. Такое мнение в беседе со «Звездой» выразила депутат Государственной думы РФ, автор запроса в Министерство просвещения о введении значков в качестве элемента школьной формы Яна Лантратова.

«Не менее важным является вопрос внешнего вида школьника. Речь идет не только о школьной форме, но и о школьных значках, ношение которых является важным элементом воспитания, принадлежности, идентификации. Это простая, но очень значимая вещь», - сказала Лантратова.

Кроме того, депутат подчеркнула, что аксессуар призван быть не только красивым дополнением школьного образа, но и атрибутом, выдаваемым за конкретные заслуги.

«Школьные значки должны стать предметом гордости подрастающего поколения, атрибутом патриотизма, высоких моральных принципов. Кстати, и в Советском Союзе так было. Дети с гордостью носили значки не только в школе, но и дома», - добавила инициатор идеи.

Значки станут символом ответственности, трудолюбия, отваги, прилежности, патриотизма и смелости, считает Лантратова. Кроме того, депутат подчеркнула, что дизайн аксессуаров стоит разрабатывать самим школьникам с учетом их вкусовых предпочтений, а покупка значков не должна ложиться на плечи родителей. В качестве идеи для оформления значков Лантратова предложила российский триколор, но отметила, что этот вопрос все равно предстоит решать школьникам.

Напомним, заместитель главы Минпросвещения Андрей Корнеев сообщил, что ведомство поддержало идею ввести значки в качестве элемента школьной формы. По его словам, вопросы разработки и утверждения дизайна аксессуаров будут проработаны Минпросвещения совместно с российским движением детей и молодежи «Движение первых».