В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Депутат ГД Лантратова рассказала, какими могут быть патриотические значки для российских школьников

Елизавета Потейчук
11:15 14.03.2023
Дизайн значков должны разрабатывать сами дети, подчеркнула автор инициативы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Варвара Гертье, РИА Новости
Читайте нас на:

Ношение значков в качестве элемента школьной формы - важный элемент в воспитании принадлежности и самоидентификации ребенка. Такое мнение в беседе со «Звездой» выразила депутат Государственной думы РФ, автор запроса в Министерство просвещения о введении значков в качестве элемента школьной формы Яна Лантратова.

«Не менее важным является вопрос внешнего вида школьника. Речь идет не только о школьной форме, но и о школьных значках, ношение которых является важным элементом воспитания, принадлежности, идентификации. Это простая, но очень значимая вещь», - сказала Лантратова.

Кроме того, депутат подчеркнула, что аксессуар призван быть не только красивым дополнением школьного образа, но и атрибутом, выдаваемым за конкретные заслуги.

«Школьные значки должны стать предметом гордости подрастающего поколения, атрибутом патриотизма, высоких моральных принципов. Кстати, и в Советском Союзе так было. Дети с гордостью носили значки не только в школе, но и дома», - добавила инициатор идеи.

Значки станут символом ответственности, трудолюбия, отваги, прилежности, патриотизма и смелости, считает Лантратова. Кроме того, депутат подчеркнула, что дизайн аксессуаров стоит разрабатывать самим школьникам с учетом их вкусовых предпочтений, а покупка значков не должна ложиться на плечи родителей. В качестве идеи для оформления значков Лантратова предложила российский триколор, но отметила, что этот вопрос все равно предстоит решать школьникам.

Напомним, заместитель главы Минпросвещения Андрей Корнеев сообщил, что ведомство  поддержало идею ввести значки в качестве элемента школьной формы. По его словам, вопросы разработки и утверждения дизайна аксессуаров будут проработаны Минпросвещения совместно с российским движением детей и молодежи «Движение первых».

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:48 В стране и мире
В ЛНР обнаружен радиозонд украинских диверсантов, передающий разведданные
11:33 В стране и мире
Песков заявил, что РФ не признает юрисдикцию Международного уголовного суда в Гааге
10:57 В стране и мире
Розенбаум вышел на связь впервые после сообщений о госпитализации
08:45 В стране и мире
Россия распространила в СБ ООН переписку о расследовании теракта на «Северных потоках»
07:50 Армия
Видео
Десантники РФ рассказали, почему не используют окопы противника
Популярное
Экс-президент Грузии Саакашвили рассказал об угрозе полиорганной недостаточности
Foreign Policy: США передали Украине три меча и кремневый топор
Видео
Драка двух учеников в школе на востоке Москвы закончилась реанимацией
Видео
В Нижнем Тагиле учитель ОБЖ ударил двух учеников и назвал их «чепушилами»
«СЭ»: Костомарову могут ампутировать еще одну часть руки
Видео
Мужчина столкнул подростка под поезд в московском метро
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.